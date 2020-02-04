تحضيرات مكثفة لـ«تحدي الصحراء» في محمية المرموم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن مجلس دبي الرياضي ومجموعة وورير عن تنظيم النسخة السادسة من بطولة تحدي الصحراء «ديزرت وورير 2020» التي تقام يوم 14 فبراير الجاري في محمية المرموم الصحراوية، بالتعاون مع بلدية دبي، وبمشاركة واسعة من مختلف الجنسيات والأعمار.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي بحي دبي للتصميم، وحضره سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام، والعميد يوسف العديدي مدير مركز شرطة القصيص مسؤول مبادرة الثقافة الرياضية بشرطة دبي، وتحدث خلاله غازي المدني من مجلس دبي الرياضي، وحسن الشريف من بلدية دبي، وتروي جيلهام مدير مجموعة ووريرز المسؤولة عن تجهيز مضمار التنافس.

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وقال غازي المدني: «دبي أصبحت مدينة عالمية في بطولات التحدي حتى أطلق عليها مدينة التحديات، ذلك كونها هي المدينة الأولى في العالم التي تحتضن 8 من أشهر وأضخم بطولات التحدي، ومن أهمها بطولة سبارتن، وتحدي الوحل، وتحدي الثلج، وتحدي الصحراء، وتحدي ناس الليلي، وسبارتن السيدات، والألعاب الحكومية، وتحدي أفينشورا، والتي تقام في مختلف مناطق دبي مثل جميرا والمرموم وحتا وغيرها من المناطق السياحية والحيوية بدبي، والتي تلبي اهتمامات مختلف شرائح المجتمع والرياضيين من داخل الدولة وخارجها، ونفخر أن العديد من هذه التحديات انطلقت من دبي إلى العالم واحتلت مكانة متميزة ومن بينها سباق ديزرت وورير».

من جانبه تقدم تروي جيلهام بالشكر إلى مجلس دبي الرياضي على مساهمته الكبيرة في تأسيس هذا الحدث وشراكته الاستراتيجية مع مجموعة ووريرز منذ عام 2014، وقال: «نعمل مع المجلس على بناء وتطوير شكل جديد لممارسة الرياضية وتنمية المهارات من خلال تحدي القدرات البدنية بشكل مشوق، والجديد في البطولة هذا العام وجود عوائق أكثر صعوبة مثل تحدي تسلق الحلقات المعلقة الذي يصل طوله هذا العام إلى 20 متراً، وهو أطول مسار من نوعه في المنطقة، وأنا سعيد بأن هذا التحدي تم إطلاقه مع المجلس عام 2014، ويشهد زيادة كبيرة في أعداد الممارسين كل عام».

وقال حسن الشريف: «تفخر بلدية دبي بأن تدعم هذا الحدث للعام الثاني على التوالي في محمية المرموم، كما أشكر مجلس دبي الرياضي ومجموعة ووريرز على مساهمتهما في نشر ثقافة ممارسة الرياضة والنشاط البدني بين مختلف فئات المجتمع من خلال تنظيم هذا الحدث، وستواصل بلدية دبي تقديم كافة سبل الدعم لتنظيم مثل هذه الفعاليات التي نتمنى لها أن تلقى نجاحاً كبيراً وتساهم في إبراز مكانة دبي وإيصال الصورة الرائعة للمناطق الطبيعية الموجودة فيها».