شكرا لقرائتكم خبر عن الإثارة مستمرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

محمد بن ثعلوب الدرعي

* حملت الجولة الخامسة عشرة من دوري الخليج العربي في مضمونها كل عناصر الإثارة والغرابة معاً، فالإثارة تمثلت في النتائج المفاجئة التي انتهت عليها بعض المباريات وجاءت محصلتها غزيرة بالأهداف، فيما تمثلت الغرابة والدهشة في محصلة النتائج الأخرى التي جاءت مخالفة للتوقعات، ومنها الخسارة المفاجئة التي تعرض لها العميد النصراوي المتوج بكأس الخليج العربي مؤخراً، وخسارة النصر دفعته إلى التراجع ثلاث خطوات كانت كفيلة بدخوله بشكل صريح وقوي في سباق المنافسة، فيما تكرر المشهد نفسه في ديربي العاصمة بين الجزيرة والوحدة، عندما فرط الجزيرة في فرصة الاقتراب من القمة والانفراد بالوصافة، وذلك بالخسارة أمام الوحدة الذي كان أكثر المستفيدين من هذه الجولة، بعد أن قدم واحدة من أفضل مبارياته هذا الموسم، لينضم بشكل واضح إلى قافلة الفرق المتنافسة، وقد تخدمه نتائج الجولات القادمة في حال خدم نفسه أولاً. أما بخصوص الصدارة فقد جاء تعثر شباب الأهلي أمام الفجيرة بالتعادل ليقلص الفارق بينه وبين مطارديه الثلاثة: الشارقة والعين والجزيرة، ويبقى فارق النقاط التسع التي يتفوق بها شباب الأهلي شاسعاً، إلا إذا كان لدوريّنا رأي آخر في قادم الجولات، فيما لا يزال الوضع في مؤخرة الجدول كما هو، بوجود خورفكان وحتا في ذيل الترتيب ولم تخدمهما نقطة التعادل التي انتهت بها مواجهتهما معاً، لتبقى إثارة دوريّنا مستمرة حتى إشعار آخر.

* عندما يلتقي جوارديولا ومورينيو، فإن لقاءاتهما يكون لها وضع استثنائي بغض النظر عن الجانب التنافسي لفريقيهما؛ لأن المنافسة بينهما تاريخية منذ أن كانا في الدوري الإسباني مع ريال مدريد وبرشلونة، ثم انتقلت معهما إلى الدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، قبل أن تتجدد مرة أخرى بعد تولي مورينيو القيادة الفنية لتوتنهام. وكما كان متوقعاً، فقد جاءت موقعة توتنهام والسيتي لتحمل في مضمونها دوافع خاصة لدى المدربين، وعلى الرغم من الفارق في النقاط والمراكز، والذي يتفوق فيه السيتي، فإن فوز توتنهام بهدفين دون رد في إطار الجولة 25 من الدوري الإنجليزي، حمل في مضمونه الكثير لمصلحة لمورينيو الذي كان النصر بالنسبة إليه مزدوجاً، في حين كانت الخسارة الخامسة لحامل اللقب بمثابة إعلان الاستسلام والتنازل عن اللقب، خاصة بعد أن واصل ليفربول تحطيم الأرقام القياسية وتوسيع الفارق إلى 22 نقطة برصيد 73 نقطة، وبات قريباً جداً من حسم لقب «البريميرليج» ليتفرغ تماماً للدفاع عن لقب دوري الأبطال.



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