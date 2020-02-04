فوز كبير لسلة المجمع البترولي على إليت

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حققت لاعبات المجمع البترولي الجزائري، فوزاً عريضاً على نظيراتهن نادي إليت آثليتس السعودي، الذي يشارك للمرة الأولى في الدورة، بنتيجة 115-36، بفارق 79 نقطة في المباراة التي جمعت الفريقين على صالة نادي الشارقة الرياضي، لحساب المجموعة الثانية، في افتتاح منافسات كرة السلة للنسخة الخامسة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات.

وفرضت اللاعبات الجزائريات سيطرتهن وأكدن انتصارهن على الوافد الجديد «إليت السعودي»، بعد تفوقهن الواضح وحسمهن نتائج الفترات الأربع بواقع (30-4 و29-10 و22-9 و34-13).

وتدين لاعبات الجزائر في فوزهن للاعبة ناديا آسيل التي حصلت على لقب أفضل مسجلة في اللقاء برصيد 18 نقطة، كما شهد اللقاء تألق زميلاتها صانعة الألعاب راضية قنطاري، والمحترفتين ميري ميفونزا، ورانيا أليان اللواتي أحرزن خلال اللقاء 14 نقطة لكل منهن.