«مدرب» لحمدان بن راشد بطل الشوط الرئيسي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

توج الجواد «مدرب» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بالسباق الرئيسي «البطين» للخيول المهجنة الأصيلة في الشوط السادس والأخير، ضمن فعاليات السباق العاشر لنادي أبوظبي للفروسية، الذي أقيم، أمس الأول، وشارك فيه 11 خيلاً، لمسافة 2200 متر وبلغت جوائزه 100 ألف درهم، وحقق فوزه بقيادة الفارس جيم كرولي وإشراف المدرب إروين شاربي، بعدما قطع المسافة في زمن قدره 2:15:33 دقيقة.

كما حققت خيول «العجبان» العائدة إلى سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان ثنائية بدأها الجواد «معالي الريف» وحقق المركز الأول في سباق جبل الظنة للخيول العربية الأصيلة في الشوط الثالث «تكافؤ» الذي شاركت فيه 14 خيلاً لمسافة 1600 متر وإجمالي جوائزه المالية 80 ألف درهم، وحسم السباق في زمن 1.45.80 دقيقة وبفارق طول.

وأضافت الفرس «مرجانة الريف» اللقب الثاني لإسطبلات العجبان بلقب سباق الجزيرة للخيول العربية، في الشوط الخامس، بقيادة الفارس بريت دويل وإشراف المدرب عبدالله الحمادي، وجاء الفوز بفارق أنف بعد الرجوع للفيديو، وشارك في الشوط 12 خيلاً لمسافة 2200 متر، وحقق البطل الفوز بتوقيت قدره 2:29:85 دقيقة.

وشهد السباق عودة خيول خالد خليفة النابودة للانتصارات في مضمار أبوظبي بعد غياب 4 أسابيع، ونجحت الفرس «إيه إف ماكرة» بقيادة الفارس شونكيران في تحقيق لقب الشوط الثاني المخصص لكأس الوثبة ستاليونز عن جدارة، بفارق طولين وربع الطول وفي زمن 1:31:07 دقيقة.

وأهدى الجواد «إيه إف ممتاز» لخالد النابودة الثنائية بقيادة الفارس انطونيو فريزو وإشراف المدرب مصبح المهيري، في سباق المرور «تكافؤ» للخيول العربية الأصيلة الذي أقيم في الشوط الرابع بمشاركة 13 خيلاً لمسافة 1600 متر وقطع المسافة في 1:43:13 دقيقة.

وظفر الجواد «إس إس لامع» لأحمد سعيد المزروعي بقيادة الفارس سيف البلوشي وإشراف المدرب إبراهيم الحضرمي، بلقب سباق الخزنة بعد أن قطع «لامع» المسافة في 1:33:32 دقيقة.