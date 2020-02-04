الحصن يهزم النصروخورفكان يجتاز الحمرية في «الصالات»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: عصام هجو

أسفرت مباريات الأسبوع الثاني عشر من بطولة دوري الإمارات لكرة قدم الصالات عن فوز دبا الحصن على النصر 2-1 وخورفكان على الحمرية 4-1، ليرفع فريق دبا الحصن رصيده إلى 21 نقطة معتلياً الصدارة مؤقتاً، وتجمد النصر عند 20 نقطة في المركز الثاني ورفع فريق خورفكان رصيده إلى 17 نقطة، وتجمد الحمرية عند 4 نقاط.

وجاءت أهداف دبا الحصن عن طريق عيسى باسل، وعلي خميس راشد، وسجل للنصر لويس فرناندو، فيما سجل لخورفكان شادي قنديل هدفين، وألفريدو مانويل وسعود خالد، وجاء هدف الحمرية الوحيد عن طريق اللاعب إسلام حسن ليبلغ مجموع أهداف المباراتين 8 أهداف، نال المقيمون منها نصيب الأسد، حيث سجلوا 6 أهداف مقابل هدفين فقط للاعبين الوطنيين، وهما علي خميس وسعود خالد للحصن وخوفكان.

وفي دوري الشباب لكرة قدم الصالات فاز خورفكان على الظفرة بثلاثية نظيفة، وفاز دبا الحصن على النصر 3-1، ويتصدر ترتيب أندية شباب خورفكان برصيد 9 نقاط، يليه دبا الحصن أيضاً برصيد 9 نقاط، والظفرة ثالثاً برصيد 6 نقاط، والنصر رابعاً برصيد 3 نقاط، ومليحة خامساً برصيد 3 نقاط أيضاً.

وأوضح عمران عبدالله النعيمي أمين السر العام، مشرف مسابقات كرة قدم الصالات أن الانتقالات الشتوية الخاصة بلاعبي كرة قدم الصالات تم تمديدها إلى يوم 9 فبراير الجاري، وقال: «تم التمديد بناء على طلب الأندية وبعد الحصول على موافقة اتحاد الإمارات مشكوراً على التجاوب مع اللجنة والأندية، وذلك لإتاحة الفرصة لجميع الأندية لدعم صفوفها».

وعن انضمام نادي العين إلى أندية كرة الصالات قال: «نحن على تواصل مع إدارة نادي العين متمثلة في أحمد سلطان النعيمي المدير الرياضي لشركة العين للألعاب الرياضية، ووليد سالم مدير الفريق، اللذين قاما بإكمال إجراءات تسجيل 17 لاعباً خلال الأيام الماضية يتأهبون لتمثيل الزعيم في كرة الصالات.

ويعتبر الزعيم إضافة كبيرة للعبة، ونحن في اللجنة التنفيذية سعادتنا كبيرة بانضمام البنفسج إلى مسابقات كرة الصالات، وستكون ضربة بداية الفريق عبر بطولة الكأس».