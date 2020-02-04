«البارالمبية» تعتمد خطة طويلة المدى للارتقـــاء برياضــة أصحـــاب الهــمــم

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقد مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الإماراتية اجتماعه الثاني لعام 2020 بنادي الثقة لأصحاب الهمم برئاسة الدكتور طارق سلطان بن خادم نائب الرئيس وعائشة عبدالله ميران نائب الرئيس وذيبان سالم المهيري الأمين العام و‏أعضاء المجلس، وذلك لمناقشة البنود والموضوعات ذات ‏الصلة المباشرة لدعم رياضة أصحاب الهمم بالدولة بهدف الارتقاء بها والموجودة بأجندة اللجنة البارالمبية الإماراتية للفترة المقبلة، واستعرض الاجتماع المبادرات والأنشطة التي تم تنفيذها، كما تم عرض المشاركات الخارجية القادمة والتي تعد محطات تأهيلية للاعبينا للمشاركة في التحدي البارالمبي القادم بطوكيو 2020 ومتابعة مستويات وإعداد اللاعبين لهذا المحفل البارالمبي المنتظر.

ووصف الدكتور طارق سلطان بن خادم نائب رئيس اللجنة البارالمبية الإماراتية اجتماع ملف المشاركات الخارجية بالمثمر والذي يصب في مصلحة «فرسان الإرادة»، مشيراً إلى أن الفترة القادمة تتطلب توفير جميع عوامل النجاح لمنتخباتنا من أجل تحقيق النتائج المرجوة.

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