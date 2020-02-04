مكداول يزاحم على المقدمة في «السباق إلى دبي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تقدم اللاعب الأيرلندي الشمالي غرايم مكداول إلى المركز الثالث على لائحة ترتيب «السباق إلى دبي» للجولة الأوروبية للجولف، بعدما توج أمس الأول بلقب النسخة الثانية لبطولة السعودية الدولية للجولف المقدمة من سوفت بانك للاستشارات الاستثمارية، والتي أقيمت على ملعب رويال جرينز والنادي الريفي في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في جدة، وذلك بعدما نجح النجم العالمي في إنهاء المنافسات برصيد 12 ضربة تحت المعدل.

واستعاد مكداول «40 سنة»، ذاكرة الألقاب بعد صيام امتد 2037 يوماً منذ حقق لقبه الأخير، ليرفع رصيده بالفوز السعودي إلى 11 لقباً في مسيرته الحافلة في الجولة الأوروبية، ورفع رصيده من النقاط هذا الموسم إلى 710 نقاط احتل بها المركز الثالث على لائحة ترتيب السباق إلى دبي.

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واستفاد الماليزي جافين جرين والبلجيكي توماس بيترز من حصولهما على المركز الثالث في البطولة السعودية، ليتقدم الماليزي 25 مركزاً دفعة واحدة، ويصبح بالمرتبة 11 في ترتيب «السباق إلى دبي» برصيد 360.7 نقطة، فيما تقدم بيترز 28 مركزاً وأصبح بالمرتبة 14، برصيد 339.6 نقطة.

وتضم روزنامة الجولة الأوروبية- التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي»، 44 بطولة تقام في عام- 28 دولة على مدار عام 2020.

ويسعى اللاعبون لحصد أكبر قدر من النقاط من أجل الوجود في القائمة الحصرية التي تضم أفضل 50 لاعباً على مدار الموسم من أجل قطع بطاقات التأهل للمشاركة في جولة موانئ دبي العالمية.