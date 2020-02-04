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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ورشة عمل لمدربي اللياقة البدنية للكرة
تاريخ النشر: 04/02/2020
نظم اتحاد الإمارات لكرة القدم، أمس، ورشة عمل لمدربي اللياقة البدنية، للعاملين في مختلف أندية الدولة والمنتخبات الوطنية، بهدف إطلاعهم على آخر المستجدات الخاصة باللياقة البدنية، من خلال المحاضرات النظرية والتطبيقات العملية.
أشرف على محاور الورشة عبدالله حسن رئيس قسم التدريب والتطوير باتحاد الكرة، والكرواتي داوفور مدرب اللياقة البدنية الذي أشرف على الجانب النظري والعملي.
وشهدت الورشة مشاركة 76 مدرباً من مختلف الأندية، تفاعلوا مع المحاور التي تم طرحها، أهمها تحسين اللياقة البدنية للاعبي كرة القدم، من خلال الحصص التدريبية والتغذية السليمة، خاصة لقطاع المراحل السنية.
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