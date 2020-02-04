شكرا لقرائتكم خبر عن بانوراما شرقاوية جميلة لفتيات الدورة العربية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تشكل منافسات النسخة الخامسة من دورة الأندية العربية للسيدات «الشارقة 2020»، المقامة برعاية حرم صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وتستمر حتى 12 فبراير/ شباط، محطة مهمة للاعبات العربيات، ويعتبر الإقبال في النسخة الحالية كبيراً قياساً على النسخ الماضية، ورسمت اللاعبات لوحة جميلة، وشكلن بانوراما شرقاوية في ملاعب البطولة بالشارقة، ما يعد بمنافسات قوية خلال أيام الحدث الكبير.

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