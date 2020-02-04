شكرا لقرائتكم خبر عن جاريث بيل يطلق مؤسسة لكرة القدم الإلكترونية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلق جاريث بيل جناح منتخب ويلز وريال مدريد مؤسسة جديدة لكرة القدم الإلكترونية أسماها إيلفنز إيسبورتس، سيشارك فريق يمثلها في كأس العالم لكرة القدم الإلكترونية التي ينظمها الاتحاد الدولي للعبة الشعبية (الفيفا) في مدينة ميلانو الإيطالية في فبراير الجاري. ويتقاسم ملكية المؤسسة الجديدة بيل ومجموعة 38 إنترتينمنت التي أسسها المستثمر جوناثان كارك ولاعب كرة القدم السابق لاري كوهين. كما وجه بيل الدعوة إلى المهتمين بهذا النوع من المنافسة حول العالم للاشتراك في مسابقة لاكتشاف المواهب ستمنح المتميزين فرصة لتوقيع عقد مع إيلفنز إيسبورتس. وقال بيل: هناك أوجه شبه بين كرة القدم والرياضة الإلكترونية، وهو أنك في الحالتين تحتاج إلى الالتزام والتضحية بالفعل للوصول إلى قمة الرياضة التي تشارك فيها.

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