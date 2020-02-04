بعثة الجودو تعود من الكويت

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادت للبلاد، أمس الأول، بعثة المنتخب الوطني للمراحل السنية وأندية الظفرة والفجيرة للفنون القتالية وخورفكان من دولة الكويت عقب المشاركة في البطولة العربية للمنتخبات والأندية العربية للجودو التي اختتمت بالكويت ، ووجه محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارعة والجودو بتكريم منتخبات الأمل للجودو بمختلف فئاتها العمرية تقديراً لما حققته تلك المنتخبات الواعدة خلال مشاركاتها في البطولة.

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