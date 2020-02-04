الصدارة لبطـل أستراليا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تربع الصربي نوفاك ديوكوفيتش مجدداً على صدارة ترتيب رابطة اللاعبين المحترفين بعد تتويجه بلقب بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب ليزيح غريمه الإسباني رافايل نادال الذي فشل في الوصول إلى أبعد من الدور ربع النهائي.

من جهته، صعد تييم من المركز الخامس إلى الرابع وأصبح على بعد 85 نقطة فقط من الأسطورة السويسرية روجيه فيدرر الذي انتهى مسعاه للقب السابع في ملبورن وال21 في الجراند سلام عند نصف النهائي بخسارته أمام ديوكوفيتش. ووصل الأسترالي نيك كيريوس إلى أفضل ترتيب له منذ أغسطس الماضي بصعوده ستة مراكز ليصبح العشرين بوصوله إلى الدور الرابع للبطولة التي استضافتها بلاده قبل السقوط أمام نادال.

وتحمست جدة أسترالية من مدينة ملبورن لرؤية نجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش وهو يلتقط صورا بعد تتويجه بلقب بطولة أستراليا المفتوحة واجتازت الكادر الأمني في حدائق بواتينكيال الملكية لتهنئ اللاعب بنفسها على لقبه الثامن في البطولة وال 17 في مسيرته. واعترف النجم الصربي بمعاناته النفسية والجسدية أثناء مباراة النهائي أمام النمساوي تييم وشوهد ديوكوفيتش وهو يعبر عن غضبه تجاه الجمهور الذي كان يساند خصمه وعلق محلل المباراة الأسطورة الأسترالي ليتون هيويت: «تييم يلعب أول نهائي في البطولة والجميع يريد دعمه وهذا شيء لم يكن يتوقعه ديوكوفيتش». ولم يخسر النجم الصربي في 14 مباراة ببطولات جراند سلام أمام المصنفين الخمسة الأوائل منذ 2007 لكن أمامه تحدي الوصول لرقم منافسيه القياسي نادال (19 لقباً) وفيدرر (20).