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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ابحث في اسم الكاتب تاريخ النشر: 04/02/2020

حسان العبيدلي يوم شفنا حولكم كل هالنجوم اعتقدنا ما ينافسكم احد

ويوم هلت وامطرت سود الغيوم في سماكم ما برق نجم ورعد

ما لبعض نْجومكم إية لزوم لأنه افضلهم ماهو قد الوعد [email protected]

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