نخبة فرسان العالم في كأس رئيس الدولة للقدرة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:محمد مصطفى



بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس نادي أبوظبي للفروسية، تشهد قرية الإمارات العالمية في الوثبة، السبت، المقبل سباق كأس رئيس الدولة للقدرة فردي وفرق (4 فرسان للفريق الواحد) لمسافة 160 كيلومتراً، في أكبر حدث ونشاط تشهده قرية الوثبة، وتنظمه قرية الإمارات العالمية للقدرة بالتنسيق والتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية تحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية، وبرعاية مجلس أبوظبي.

وأكدت اللجنة المنظمة للبطولة في مؤتمر صحفي عقد أمس، في منتجع سبا الوثبة أبوظبي، مشاركة نخبة من أفضل الفرسان والفارسات من جميع الإسطبلات على مستوى الدولة، إلى جانب 14 فارساً وفارسة من 4 دول أخرى هي الأرجنتين وتشيلي والبرتغال وأوروجواي، وتتضمن جوائزه 10 سيارات فاخرة للعشرة الأوائل و100 ألف درهم لكل من يكمل السباق من المشاركين، حيث يحصل الأول على سيارة مرسيدس، والثاني سيارة رانج روفر، والثالث إلى العاشر على سيارة نيسان باترول.

وحضر المؤتمر الصحفي عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، ويعقوب السعدي، رئيس قنوات أبوظبي الرياضية، وأحمد السويدي المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للفروسية، ومحمد عبدالله ممثل المسعود للسيارات، ومحمد الحضرمي مدير فعاليات قرية الإمارات العالمية للقدرة.

وافتتح المؤتمر عارف العواني، معرباً عن سعادة المجلس برعاية كأس رئيس الدولة للقدرة، لارتباطها باسم رئيس الدولة حفظه الله.

وكشف أحمد السويدي أن تنظيم الحدث الأبرز يتطلب تحضيرات على أعلى مستوى، مشيراً إلى عقد اجتماعات مكثفة بين اتحاد الإمارات للفروسية، واللجنة العليا المنظمة للخروج بالحدث في أفضل صورة.

وأكد يعقوب السعدي أن كأس رئيس الدولة للفروسية حدث غالٍ على قلوبنا، وأعرب عن اعتزازه بهذه البطولة بشكل خاص ولعدة أسباب، منها أن الاسم الذي تحمله يُعلي من قدرها وقيمتها.

وأشار إلى أن هذه البطولة انطلقت من خلالها قناة ياس قبل خمس سنوات، وكشف عن خطة القناة لتغطية الحدث باللغة العربية والإنجليزية، وباستوديو متحرك.

وأكد محمد الحضرمي اكتمال الاستعدادات في قرية الإمارات العالمية للقدرة لتنظيم الحدث الكبيروقال محمد عبدالله، إن المسعود للسيارات تفخر برعاية كأس رئيس الدولة، إيماناً بأهمية هذا الحدث النوعي الذي يحمل اسماً غالياً.