فرحة عارمة لكانساس سيتي بأول لقب منذ 50 عاماً



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عمت الفرحة مشجعي فريق كانساس سيتي تشيفز بعد إحرازه أول لقب في دوري كرة القدم الأمريكية على حساب سان فرانسيسكو فورتي ناينرز 31-20 في المباراة النهائية للمسابقة (سوبر بول) ليتوج لأول مرة في 50 عاماً.

وكان تشيفز متأخراً 20-10 في الربع الأخير قبل أن يتألق باتريك ماهومز ويقود فريقه لتسجيل النقاط المتتالية في أكثر من خمس دقائق بقليل ليمنح الأفضلية لكانساس سيتي.

وهذه ليست أول مرة يحقق فيها كانساس سيتي انتفاضة مذهلة، إذ قاتل بعد التأخر 24-صفر وفاز على هيوستون تكسانز وتعافى من التأخر 10-صفر وتفوق على تينيسي تايتانز في الأدوار الإقصائية.

وحصد ماهومز (24 عاما) جائزة أفضل لاعب في المباراة النهائية ليكون على مستوى التوقعات بأن يصبح النجم القادم في اللعبة. ونجح أخيراً آندي ريد مدرب تشيفز في حصد اللقب حيث كان أكثر مدرب غير متوج يحقق الفوز في مباريات بالأدوار التمهيدية برصيد 207 انتصارات. وسبق النهائي دقيقة صمت حداداً على نجم السلة كوبي براينت وابنته جيجي والضحايا السبعة الآخرين في حادث الطائرة.

ووقف لاعبو الفريقين في خطوط تشكل الرقم 24، رقم قميص براينت فيما نشر نجم مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد الغائب حالياً للإصابة في ملعب هارد روك بمدينة ميامي بفلوريدا صورة وهو يرتدي قميص براينت كما نشر صورة له مع المطرب دي جي خالد.

وتشاركت نجمتا موسيقى البوب جنيفر لوبيز وشاكيرا في إحياء حفل أقيم خلال فترة الاستراحة بعد نهاية النصف الأول للمباراة التي تعد الحدث السنوي الأكبر الذي يعرض على التلفزيون الأمريكي حيث جذبت حوالي 100 مليون مشاهد في الولايات المتحدة.