شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة موراتا قد تمنعه من المشاركة أمام ليفربول والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني أن مهاجمه الدولي ألفارو موراتا يعاني إصابة في فخذه اليمنى، ما يجعل الشكوك تحوم حول مشاركته في المباراة ضد ليفربول الإنجليزي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا خلال الشهر الحالي.
وقال النادي في بيان إن : ألفارو موراتا يعاني إصابة عضلية في الفخذ اليمنى، وعودته إلى الملاعب تتحدد من خلال تجاوبه مع العلاج.
وأصيب موراتا خلال الشوط الثاني من مباراة فريقه ضد ريال مدريد في ديربي المدينة السبت في الدوري المحلي.
ويستقبل أتلتيكو ليفربول حامل اللقب القاري على ملعب واندا متروبوليتانو في العاصمة الإسبانية في 18 فبراير، ويأمل أن يتمكن موراتا من المشاركة لا سيما في ظل غياب المهاجمين دييجو كوستا والبرتغالي جواو فيليكس.
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