راشد بن عمار يشهد فعاليات بطولة عجمان الأولى للسباحـة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهد الشيخ راشد بن عمار النعيمي فعاليات بطولة عجمان الأولى للسباحة أول بطولة سباحة مجرى قصير تقام في إمارة عجمان بحضور سلطان السماحي رئيس اتحاد الإمارات للسباحة وجمعة البلوشي نائب رئيس اتحاد السباحة وخليفة الكعبي المدير المالي، ومحمد سعيد النعيمي أمين سر نادي عجمان السابق، وناصر الزري وحمد الدوسري رئيس أكاديمية جمعية عجمان للسباحة التي تنظم البطولة، وشهدت البطولة مشاركة 549 سباحاً وسباحة من 18 نادياً وأكاديمية.

وأبدى سلطان السماحي رئيس الاتحاد سعادته بالحدث الكبير وتوجه بالشكر إلى الشيخ راشد بن عمار النعيمي على رعايته الكريمة للحدث، ما أعطى للبطولة قيمة كبيرة.

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