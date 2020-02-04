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ديمبيلي يتعرض لإصابة جديدة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - غادر المهاجم الفرنسي عثمان ديمبيلي تدريبات فريقه الإسباني، أمس، وسط مخاوف من تعرض تعافيه من إصابة سابقة في العضلة الخلفية للفخذ لانتكاسة جديدة.

وقال «برشلونة» في بيان على موقعه على الإنترنت: خلال الحصة التدريبية لصباح أمس الاثنين، شعر عثمان ديمبيلي ببعض الانزعاج في ساقه اليمنى، نتيجة لإرهاق العضلات، وسوف يواصل عملية إعادة التأهيل. ولم يلعب ديمبيلي مع برشلونة منذ 27 نوفمبر، وكانت عودته متوقعة هذا الشهر.

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