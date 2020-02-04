نابولي يقترب من المراكز الأوروبية









اسماء السيد - اقترب نابولي من المراكز المؤهلة الى الدوري الاوروبي (يوروبا ليغ) بفوزه على سمبدوريا 4-2 في ختام المرحلة الثانية والعشرين من بطولة ايطاليا لكرة القدم الاثنين.

ورفع نابولي رصيده في المركز العاشر الى 30 نقطة متخلفا بفارق نقطتين فقط عن ثلاثة فرق تملك 32 نقطة وهي كالياري السادس وبارما السابع وميلان الثامن.

وافتتح المهاجم البولندي اريك ميليك التسجيل لنابولي بعد مرور ثلاث دقائق وسرعان ما اضاف المقدوني أليف ألماس الثاني (16). بيد ان سمبدوريا الذي يسعى الى تحاشي الهبوط بقيادة مدربه المحنك كلاوديو رانييري نجح في تقليص الفارق اولا عن طريق هدافه المخضرم فابيو كوالياريلا (26).

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وظن غاستون راميريز بانه سجل هدف التعادل بعد كرة مقصية رائعة لكن الحكم الغى الهدف بداعي لمسه الكرة بيده في منتصف الملعب قبل انهائه الهجمة (65).

ثم احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح سمبدوريا اثر عرقلة كوالياريلا من الخلف داخل المنطقة، فادرك منها مانولو غابياديني التعادل لفريقه بتسديدة بيسراه (73). لكن الكلمة الاخيرة كانت لنابولي عن طريق البديل دييغو ديمي الذي سدد كرة مرتدة من احد مدافعي سمبدوريا الى داخل الشباك (83) قبل ان يضيف البديل الاخر البلجيكي دريس مرتنز الرابع في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع بتسديدة ساقطة من 40 مترا بعد خروج الحارس من عرينه.

ملخص المباراة: