المقاولون يفشل في تقليص الفارق عن الأهلي

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فشل المقاولون العرب الوصيف في تقليص الفارق عن الاهلي المتصدر بخسارته امام انبي 1-2 في افتتاح منافسات الجولة السادسة عشرة للدوري المصري لكرة القدم.

تقدم انبي عن طريق محمود قاعود (29) وضاعف محمد شريف هداف انبي وثاني هدافي الدوري ب 9 اهداف خلف المتصدر مهاجم بيراميدز عبدالله السعيد ب 12 هدفا، النتيجة لأصحاب الارض (64) وقلص النتيجة للمقاولون التونسي سيف الدين الجزيري (75 من ركلة جزاء).

بتلك النتيجة، رفع انبي رصيده إلى 23 نقطة وارتقى الى المركز السادس، فيما توقف رصيد المقاولون عند 32 نقطة في المركز الثاني متخلفا بفارق 4 نقاط عن الاهلي المتصدر الذي يملك اربع مباريات مؤجلة.

وحقق أسوان فوزا ثمينا على ضيفه الاسماعيلي 2-1.

الفوز هو الثالث لأسوان هذا الموسم والثاني تواليا، في المقابل مني الاسماعيلي بالهزيمة الاولى للإسماعيلي بقيادة الفرنسي ديدييه جوميز المدير الفني الجديد.

تقدم أسوان بهدف مبكر لفادي فريد (5)، وانتظر الاسماعيلي حتى الدقيقة 59 ليدرك التعادل بأقدام التونسي فخر الدين بن يوسف وهو الهدف الثاني له مع الدراويش، ولم يدم التعادل طويلا حيث اضاف محمد عبد المجيد الهدف الثاني لأسوان (69 من ركلة جزاء).

ولعب الاسماعيلي بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 84 عقب طرد مدافعه محمد هاشم.

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بتلك النتيجة قفز اسوان خمسة مراكز دفعه واحدة بعدما رفع رصيده الى 15 نقطة في المركز الثاني عشر ، فيما تجمد رصيد الاسماعيلي عند 21 نقطة تراجع بها للمركز التاسع.

وواصل سموحة وضيفه مصر المقاصة نتائجهما المتواضعة بعدما تعادلا 1-1.

وغاب الفوز عن سموحة للجولة السادسة على التوالي فيما ظل المقاصة بلا انتصارات للجولة الثانية عشر تواليا وهي المباراة الاولي للنيجيري ايمانويل امونيكي المدير الفني الجديد للمقاصة خلفا للمقال احمد حسام "ميدو" لتراجع النتائج.

تقدم المقاصة عن طريق ميدو جابر (48 من ركلة جزاء) وتعادل لسموحة رجب نبيل (85).

بتلك النتيجة رفع سموحة رصيده الي 21 نقطة في المركز الثامن ، فيما رفع مصر المقاصة رصيده الى 13 نقطة في المركز الخامس عشر .

وحسم التعادل السلبي مباراة الانتاج الحربي وضيفه الاتحاد السكندري.

بهذا التعادل، ظل الاتحاد السكندري في المركز الثالث برصيد 27 نقطة، فيما رفع الانتاج الحربي رصيده الي 22 نقطة في المركز السابع.