شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يجهز مفاجآت فى التشكيل لمواجهة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُجهز الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز، مفاجآت في التشكيل الذى سيخوض به مواجهة الأهلي، في المباراة المقرر لها يوم الخميس المقبل على استاد الدفاع الجوي، في إطار منافسات الجولة السادسة عشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز، يحث يرغب الخواجة الكرواتي فى تحقيق الفوز على متصدر المسابقة ومواصلة الزحف نحو المقدمة وتأمين تواجده في المربع الذهبي للبطولة.

ويدخل بيراميدز المباراة محتلاً المركز الثالث برصيد 26 نقطة، بعدما خاض 15 مباراة حقق الفوز في 7 مواجهات، وتعادل في 5 وخسر 3، وسجل لاعبوه 24 هدفًا، وسكنت شباكه 17، فيما يعتلى المارد الأحمر الصدارة برصيد 36 نقطة، بعما خاض 12 مباراة، حقق الفوز فيهم جميعًا ولم يخسر أو يتعادل في أي لقاء، وسجل لاعبوه 35 هدف، وسكنت شباكه هدفين فقط، ليصبح أقوى خط دفاع وهجوم في الدوري حتى الآن.

وأكد تشاتشيتش، أنه خاض آخر مواجهتين في بطولة الكونفدرالية أمام أينوجو رينجرز النيجيري ونواذيبو الموريتاني في دور المجموعات، ببعض الوجوه الجديدة من أجل تجهيزهم واختيار الأفضل من أجل الاعتماد عليه في الفترة المقبلة، مشددًا على أن مواجهة المارد الأحمر تحمل طابع مختلف عن باقى المواجهات الماضية، نظرًا للعقدة التي مثلها بيراميدز للأهلي فى المواجهات التى جمعتهما سواء بالدوري أو كأس مصر، بخلاف الشعبية الجماهيرية التي يتمتع بها المارد الأحمر.

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فى الوقت ذاته، بدأ المدير الفني لبيراميدز وضع عدة سيناريوهات وتجهيز أكثر من لاعب لتعويض غياب عبد الله السعيد قائد الفريق وصانع ألعابه، الذي سيغيب عن واجهة الأهلي بسبب الإيقاف بعدما حصل على البطاقة الصفراء الثالثة خلال مواجهة نادي مصر، حيث سبق وحصل السعيد على البطاقتين الصفراوين أمام الجونة والمصرى البورسعيدى، وأكد تشاتشيتش أن غياب السعيد سيكون مؤثر على أداء بيراميدز خاصة وإنه يعد من أحد الأعمدة الأساسية للفريق، وأهم مفاتيح لعبه.