شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عبدالعال: رفضت شبيه بادجى ..وكارتيرون فشل مع الأهلى ولم ينجح مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد علاء عبد العال، المدير الفني لنادي بتروجت، أنه لم يرفض التعاقد مع السنغالي آليو بادجي، المهاجم الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وأوضح عبدالعال في تصريحات تليفزيونية : "رفضت شبيه بادجي ولكن لم ارفض بادجي فهذا غير طبيعي" .

وأشار المدير الفني لنادي بتروجت، أنه في حال تلقي عرض لتدريب احد قطبي الكرة المصرية، سيختار الأهلي، موضحاً "عدم نجوميتي كلاعب أثرت على مشواري في التدريب، وصنعت نفسي كمدرب ولم اعتمد على نجوميتي".

وأضاف المدير الفني لنادي بتروجت، أن كارتيرون، المدير الفني لنادي الزمالك لم يحقق النجاح معهم حتى الآن، متابعاً: "غير مقتنع بتجربة كارتيرون في مصر كما أنه فشل مع النادي الأهلي ".

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وأوضح : "الدليل على فشل كارتيرون مع الأهلي هو لقاء الترجي التونسي، بالفوز في مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف بينما خسر في تونس بثلاثية نظيفة".

وكشف علاء عبد العال، عن واقعة مثيرة بعد فوزه على النادي الأهلي ذهابا وإيابا بموسم 2014 خلال توليه مدربا لنادي الداخلية، وقال "بعد فوزنا أمام الأهلي، أحد أعضاء الجهاز المعاون بعد اللقاء اتهمني بالحظ ودخلت معه في مشاجرة بسبب ذلك".