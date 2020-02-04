شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى: الفوز على "المقاولون العرب" أعاد الفريق لمكانته الطبيعية ويزيد الثقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب محمد خالد غرابة، عضو مجلس إدارة نادى إنبى، عن سعادته بفوز الفريق البترولى على نظيره المقاولون العرب، بهدفين مقابل هدف، مؤكدًا أن هذا الفوز جاء على فريق محترم ينافس على قمة الجدول، كما أنه يعيد الفريق إلى مكانته الطبيعية.

وكتب غرابة، عبر حسابه على تويتر: "الحمد لله، فوز مهم جداً على فريق محترم فنياً وهذا الموسم ينافس فى قمة الجدول"، مضيفا: "فوز يعيد لنادى إنبى مكانته الطبيعية وقوته فى المواجهات ويزيد الثقة فى صفوف الفريق، والحمد لله استمرار حالة التركيز والقتال والإصرار على الفوز هو سر النجاح وبالتوفيق فيما هو قادم ومازال هناك عمل كبير منتظر".





ونشر غرابة صورة له مع الكابتن حلمى طولان، المدير الفني للفريق، صحبها بتعليق: "يارب دايماً الفوز لأنبى، والصحوة تستمر".

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ونجح فريق إنبى فى تحقيق فوز غالٍ وثمين على المقاولون العرب، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جرت بينهما، أمس الاثنين، على باستاد بترو سبورت بالجولة السادسة عشر للدورى المصرى لكرة القدم.

تقدم إنبى بالهدف الأول عن طريق محمود قاعود فى الدقيقة 29 من عمر الشوط الأول، وأضاف محمد شريف الهدف الثانى لإنبى فى الدقيقة 68، وأحرز سيف الدين الجزيرى الهدف الأول للمقاولون من ضربة جزاء فى الدقيقة 75، قبل أن يضيع نفس اللاعب ضربة جزاء للذئاب فى الدقيقة 73.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الفريق البترولى إلى 23 نقطة ويرتقى للمركز السادس بجدول الدورى، بينما تجمد رصيد المقاولون العرب عند 32 نقطة فى المركز الثانى، خلف الأهلى المتصدر برصيد 36 نقطة.