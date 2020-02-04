شكرا لقرائتكم خبر عن دجلة يُعير أحمد عاطف 6 أشهر لإرجوتليس اليوناني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهى مسئولو نادى وادى دجلة إجراءات إعارة أحمد عاطف لاعب فريق 1997 الذى تم تصعيده لصفوف الفريق الكروى الأول دون أن يشارك فى أى مباراة رسمية، لنادى إرجوتليس اليونانى الذى يرأس إدارته ناديم ماجد سامى، نجل ماجد سامى رئيس النادى الدجلاوى.

وتمت إعارة أحمد عاطف مهاجم فريق الشباب والذى حصل على لقب هداف دورى الشباب فى الموسم الماضى، لاسيما وأن اللاعب يتميز بقوة بدنية وسرعة كبيرة، وجاءت الإعارة من أجل اكتسابه مزيدا من الخبرات قبل عودته والاعتماد عليه فى الفريق الأول.

وكان مسئولو وادى دجلة تعاقدوا مع المهاجم الغانى رودنى أنطوى من أجل تدعيم خط الهجوم فى الانتقالات الشتوية المنقضية، وهى الصفقة الوحيدة التى أبرمها مسئولو الفريق الدجلاوى، وتمت إنهاء إجراءات قيد اللاعب الذى تم التعاقد معه لمدة ثلاث سنوات من نادى تسارسكو سيلو سوفيا البلغارى مقابل 125 ألف يورو، لاسيما أن اللاعب نجح فى تسجيل 9 أهداف بالدورى البلغارى هذا الموسم مع فريق تسارسكو سيلو، ومن المقرر أن يرتدى اللاعب القميص رقم 29 مع الفريق الدجلاوى.