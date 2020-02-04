موعد مباريات اليوم فى الدورى المصرى والقنوات الناقلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء الموافق 4 / 2 / 2020 فى الدورى المصرى الممتاز إذ تقام مباراة مباراة الجونة ووادى دجلة على استاد الجونة ومباراة طلائع الجيش ونادى مصر على استاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن مواجهات الجولة السادسة عشرة للمسابقة.

موعد مباراة الجونة ووادى دجلة

تقام مباراة الجونة ووادى دجلة فى تمام الخامسة مساء اليوةم الثلاثاء على استاد الجونة الرياضى فى مواجهة متكافئة يدخلها الفريق الساحلى بعد الفوز على المصرى البورسعيدى بهدفين مقابل هدف فيما تعادل وادى دجلة مع الزمالك بهدف لكل فريق بالجولة الأخيرة للمسابقة.

ويحتل الجونة المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة بعد أن لعب 15 مباراة فاز فى 4 لقاءات وتعادل فى 3 وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبوه 11 هدفًا وتلقت شباكه 21 هدفًا فيما يحتل وادى دجلة المركز الثالث عشر برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 15 مباراة فاز فى 3 مواجهات وتعادل فى 5 لقاءات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبيه 17 هدفًا وتلقت شباكه 23 هدفًا.

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موعد مباراة طلائع الجيش ونادى مصر

تقام مباراة طلائع الجيش ونادى مصر فى تمام السابعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء على استاد جهاز الرياضة العسكرى فى مواجهة الهروب من قاع جدول المسابقة يدخلها الطلائع بعد التعادل مع مصر المقاصة بهدف لكل فريق فى الجولة الأخيرة فيما خسر نادى مصر من بيراميدز بهدفين مقابل هدف فى إطار نفس الجولة.

ويحتل الطلائع السادس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة بعد أن لعب 15 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 6 وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبوه 13 هدفًا وتلقت شباكه 22 هدفاً فيما يقبع نادى مصر فى المركز الأخير برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 15 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 5 وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبوه 11 هدفًا وتلقت شباكه 22 هدفاً.

القنوات الناقلة لمباريات الدورى المصرى الممتاز

من المقرر أن تنقل قنوات تايم سبورت و أون سبورت مباريات الدورى المصرى الممتاز.