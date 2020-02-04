شكرا لقرائتكم خبر عن مبروك يا تاريخ.. عامر عامر يهنئ أحمد شديد قناوى بعد معادلة حسن الشاذلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ عامر عامر، حارس مرمى فريق الإنتاج الحربى، زميله فى الفريق أحمد شديد قناوى، بعدما استطاع النجم المخضرم معادلة إنجاز الراحل حسن الشاذلى، هداف الكرة المصرية كأكثر اللاعبين مشاركة فى مواسم متتالية بالدورى المصرى برصيد 119 مباراة.

وقال عامر، عبر حسابه على انستجرام: "مبروك يا حبيبى تسجيل اسمك فى ذاكرة الكرة المصرية، للتاريخ بعدما لعبت 119 مباراة ومعادلة إنجاز الراحل حسن الشاذلى، على مدار التاريخ فى أكثر اللاعبين مشاركة أساسيا فى الدورى الممتاز، مبرووك يا تاريخ".

ورد قناوى، على تهنئة عامر، قائلا: "حبيبى يا أحسن حارس مرمى فى مصر، ربنا ميحرمنيش منك، كلامك كبير عندى جدا".



عامر وشديد قناوى

وسجل أحمد شديد قناوى الظهير الأيسر للإنتاج الحربى والأهلى السابق، اسمه فى ذاكرة الكرة المصرية بحروف من ذهب بعدما استطاع النجم المخضرم من معادلة إنجاز الراحل حسن الشاذلى هداف الكرة المصرية كأكثر اللاعبين مشاركة فى مواسم متتالية بالدورى المصرى برصيد 119 مباراة.

واستطاع شديد قناوى معادلة إنجاز الشاذلى الذى لعب 119 مباراة متتالية فى المواسم من 1961/1962حتى 1966/1965 بعدما خاض مباراة الإنتاج الحربى مع الاتحاد السكندرى بالجولة السادسة عشرة لمسابقة الدورى العام، أمس الاثنين، التى انتهت بالتعادل السلبى ويملك قناوى فرصة تاريخية بالانفراد بالرقم القياسى بمفرده بزيادة رصيده من بنك المباريات.

Advertisements

ويرتبط قناوى بتعاقد يستمر لنهاية الموسم الجاري، وترغب إدارة الإنتاج الحربى فى تمديد تعاقده قناوى لاسيما أنه من العناصر المؤثرة فى نتائج الفريق وتلقى عروض عديدة الرحيل عن الفريق من أكثر من نادٍ.

ولعب شديد قناوى كلا المباريات للموسم الرابع على التوالي، حيث خاض كل مباريات أسوان فى موسم 2016/2017 والإنتاج الحربى ثلاثة مواسم هى 2017/2018 و2018/2019 و10 مباريات حتى الان من موسم 2019 -2020 ليكون مجموع المباريات التى خاضها فى الاربع مواسم 119مباراة .

تميز شديد قناوى بقدم يسرى مميزة، وضعته فى مصاف أبرز لاعبى الجبهة اليسرى فى الدورى الممتاز فى الفترة الأخيرة، حقق مع الأهلى 20 بطولة محلية وأفريقية وتألق معه فى مباريات كثيرة، فضلاً عن تألقه مع المنتخب الأولمبى والوطنى، حيث انضم الفتى الذهبى للجبهة اليسرى لمنتخب مصر فى 12 أكتوبر 2008 وشارك فى 12 مباراة دولية.

أحمد شديد قناوى أحد أبناء قطاع الناشئين بالأهلى، صعد للفريق الأول فى يونيو 2005، ثم انتقل إلى النادى المصرى البورسعيدى لمدة ثلاثة أعوام وأدى خلالها مباريات جيدة، حيث شارك فى 95 مباراة سجل 12 هدفاً وصنع 16 لزملائه أدت لعودته مجددًا للنادى الأهلى عام 2011، وشارك شديد قناوى مع المارد الأحمر فى 107 مباريات، سجل هدفين وصنع 12 هدفًا.

وبعد ثلاثة مواسم مع الأهلى قرر النادى الاستغناء عنه فى يوليو 2014، لينتقل بعدها لصفوف طلائع الجيش وشارك معه فى 61 مباراة وسجل 4 أهداف وصنع 8 أهداف، قبل أن يرحل إلى نادى أسوان فى أغسطس 2016 لمدة موسم واحد فى صفقة انتقال حر، وشارك فى 34 مباراة وصنع 7 أهداف ولم يسجل، وقرر الرحيل بعد هبوط أسوان للقسم الثانى لينتقل لصفوف الإنتاج الحربى وشارك حتى الآن فى 86 مباراة وسجل 4 أهداف وصنع 19 هدفا، وإجمالا لعب أحمد شديد قناوى 383 مباراة سجل 22 هدفاً وصنع 62 هدفاً.