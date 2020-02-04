شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف: الأهلي رفض رحيلي للخليج في الشتاء.. ولاسارتي كان "ضعيفاً" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد شريف، لاعب النادي الأهلي والمعار إلى صفوف إنبي، انه تلقى عرضين أحدهما من السعودية وآخر من الإمارات في الشتاء إلا أن الأهلي رفض رحيله عن صفوف الفريق.

وتابع شريف في تصريحات تليفزيونية : "الأهلي رفض رحيلي وفضل استمراري مع انبي على أن اعود للقلعة الحمراء في الصيف" .

وأشار إلى أنه لم يتلقى أي اتصالات من قبل المنتخب الوطني رغم تالقه في الفترة الجارية وتصدره قائمة هدافي الدوري.

انتقد محمد شريف، لاعب النادي الأهلي والمعار الى صفوف إنبي، المدير الفني السابق للأهلي لاسارتي، موضحاً: "لاسارتي ضعيف ولا يناسب شخصية الأهلي ولم ألعب معه لانه اتهمني بالتهريج أمام المرمى ودي حاجة غريبة جدا مش فاهمها"

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وعن المنافسة على لقب الهداف مع عبدالله السعيد: "انا بحب عبدالله السعيد جدا والمنافسة هتكون صعبة جدا معاه ولكن سأحاول بكل جهدي".