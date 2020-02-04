شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف: الأهلي رفض رحيلي للخليج في الشتاء.. ولاسارتي كان "ضعيفاً" والان مع تفاصيل الخبر
وتابع شريف في تصريحات تليفزيونية : "الأهلي رفض رحيلي وفضل استمراري مع انبي على أن اعود للقلعة الحمراء في الصيف" .
وأشار إلى أنه لم يتلقى أي اتصالات من قبل المنتخب الوطني رغم تالقه في الفترة الجارية وتصدره قائمة هدافي الدوري.
انتقد محمد شريف، لاعب النادي الأهلي والمعار الى صفوف إنبي، المدير الفني السابق للأهلي لاسارتي، موضحاً: "لاسارتي ضعيف ولا يناسب شخصية الأهلي ولم ألعب معه لانه اتهمني بالتهريج أمام المرمى ودي حاجة غريبة جدا مش فاهمها"
وعن المنافسة على لقب الهداف مع عبدالله السعيد: "انا بحب عبدالله السعيد جدا والمنافسة هتكون صعبة جدا معاه ولكن سأحاول بكل جهدي".
نجح فريق إنبى فى تحقيق فوز غالٍ وثمين على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جرت بينهما باستاد بتروسبورت، تقدم إنبى بالهدف الأول عن طريق محمود قاعود فى الدقيقة 29 من عمر الشوط الأول، وأضاف محمد شريف الهدف الثانى لإنبى فى الدقيقة 68، وأحرز سيف الدين الجزيرى الهدف الأول للمقاولون من ضربة جزاء فى الدقيقة 75، قبل أن يضيع نفس اللاعب ضربة جزاء للذئاب فى الدقيقة 73.
بهذه النتيجة ارتفع رصيد إلى 23 نقطة ويرتقى للمركز السادس بجدول الدورى، بينما تجمد رصيد المقاولون العرب عند 32 نقطة فى المركز الثانى.
محمد شريف يعيش حالة من التوهج الكروي حالياً مع زعيم الأندية البترولية بعدما سجل حتى الآن 9 أهداف، ليحتل المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري المصري، بعد عبد الله السعيد صانع أهداف بيراميدز التي يحتل المركز الأول برصيد 12 هدف .
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