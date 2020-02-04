شكرا لقرائتكم خبر عن بالتوفيق يا صاحبى.. حارس الزمالك يدعو لنجم الأهلى فى رحلة احترافه بالصفاقسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمى الزمالك، عن أمنياته بالتوفيق لنجم النادى الأهلى حسين السيد، المنتقل حديثا إلى نادى الصفاقسى التونسى، على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، ونشر جنش، عبر ستورى "انستجرام" الخاص به، صورة لترحيب الصفحة الرسمية لنادى الصفاقسى التونسى بالنجم المصرى، صحبها بتعليق: "بالتوفيق يا صاحبى".

وكان النادى الأهلى، أعلن إعارة حسين السيد لاعب الفريق الشهير بـ"مارسيلو" لنادى الصفاقسى التونسى لمدة ستة أشهر وأنهى أمير توفيق مدير إدارة التعاقدات بالأهلى الصفقة وإجراءات انتقال اللاعب مع مسئولو الصفاقسى.

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وشهدت الفترة الماضية مفاوضات مكثفة بين اللاعب وبين أكثر من نادى محلى قبل أن يتدخل نادى الصفقاسى ويطلب إستعارة اللاعب لمدة ستة أشهر، تبدأ من يناير الجارى، بعد المفاوضات التى تمت خلال الأيام الماضية وتقدم خلالها النادى التونسى بعرض رسمى لشراء اللاعب الذى خرج من حسابات الجهاز الفنى للأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر ليقرر الرحيل عن القلعة الحمراء، ووقع مارسليو على عقود انتقاله للصفاقسى مساء أمس، الخميس، فى وجود مندوب من الصفاقسى الذى حضر للقاهرة للتفاوض مع الأهلى واللاعب لتنتهى الصفقة بشكل رسمى.

خرج مارسيلو من حسابات فايلر طوال الفترة الماضية الأمر الذى جعل اللاعب يطلب الرحيل، ورغم أن مسئولى القلعة الحمراء حاولوا إقناع اللاعب بالبقاء والقيد فى القائمة الأفريقية التى سيتم إغلاق باب القيد فيها مساء اليوم، الجمعة، لكن اللاعب رفض وطلب الرحيل لتتم صفقة انتقاله للصفاقسى التونسى الذى سبق وطلب من الأهلى ضم الأنجولى جيرالدو لاعب القلعة الحمراء لكن مسئولى الأهلى رفضوا العرض خاصة بعد انتقال المغربى وليد آزارو لاتفاق السعودى.

ومن المقرر أن يتحمل النادى التونسى الراتب الذى سيحصل عليه مارسليو خلال الستة شهور المقبلة فقط دون أن يحصل الأهلى على أى مقابل.