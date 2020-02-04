شكرا لقرائتكم خبر عن جمال الغندور: الـ VAR لن يطبق فى بداية الدور الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم، أن مندوب الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا، هو من سيحدد موعد تطبيق تقنية الفيديو فى الدورى المصرى.

وقال الغندور فى تصريحات تليفزيونية: "بدأنا التدريب على الفار منذ 25 يوما"، متابعا: "مصر ستكون أول دولة أفريقية تطبق تقنية الفيديو وأنهينا كل الموافقات اللازمة لاعتماد تقنية الفيديو فى مصر". وأضاف رئيس لجنة الحكام: "تقنية الفار لن تطبق بداية من الدور الثانى".

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ووقعت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، رسميًا عقود تطبيق تقنية الفيديو فى الدورى المصرى مع شركة إسبانية لمدة 3 سنوات ونصف بداية من الدور الثانى من عمر المسابقة هذا الموسم، وذلك بعد وصول موافقة رسمية من وزارة الشباب والرياضة على العقد الذى تتخطى مدته فترة تعيين اللجنة الحالية من قبل الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" والتى تنتهى فى 31 يوليو المقبل.

ويتضمن العقد تطبيق تقنية الفيديو فى مصر على سبيل التأجير التمويلى وينتهى بالبيع، والذى يضمن أن تؤول كل الأصول لملكية اتحاد الكرة فى نهاية مدة التنفيذ (3 سنوات ونصف) ليكون المشروع كله بأصوله وبكل ما أنفق عليه ملكا خالصا لاتحاد الكرة، وأرسلت الشركة الإسبانية الدفعة الثانية من الأجهزة والشاشات اللازمة لتطبيق التقنية.

والتقى الدكتور جمال محمد على، نائب رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، مع بيهافشن مورجان مندوب "فيفا" والمسئول عن تكنولوجيا الـvar، أثناء إجراءات اختبارات الملعب التى تمت باستاد القاهرة وإقامة مباراة من 3 أشواط كل شوط 20 دقيقة بين سيراميكا وبلدية المحلة وانتهت بالتعادل 2/2 بين الفريقين.