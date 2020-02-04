شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ مواجهات الأهلي مع الثلاثى المحتمل لربع نهائى دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع النادى الأهلي أن يربح جولة مهمة فى مشوار دورى أبطال أفريقيا، بالتأهل إلى ربع نهائى البطولة بعد مباراة عصيبة خاضها الفريق الأحمر أمام الهلال السودانى فى ختام دور المجموعات، انتهت بالتعادل الإيجابى بين الفريقين، ليحجز الأهلى تأشيرة التأهل كثانى مجموعته مع النجم الساحلى التونسى، ولكن المعركة ما زالت مستمرة نحو حلم التتويج بلقب دورى الأبطال بعد غياب سبع سنوات عن الدولاب الأحمر.

قرعة ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا من المقرر إقامتها الأربعاء المقبل، لتحديد مواجهات هذا الدور إلا أن الأهلى وباعتباره ثانى مجموعته فمن المتوقع أن يواجه واحداً من أوئل المجموعات الأخرى وهم: مازيمبى الكونغولى، الترجى التونسى، وصن داونز الجنوب أفريقي.

على مدار تاريخ مواجهات الفريقين، سبق والتقى الأهلى صن داونز فى 6 مباريات، جميعها فى دورى أبطال أفريقيا، وكان الفوز حليف الأهلى فى ثلاث مواجهات، بينما انتهت مواجهتان بالتعادل، فيما فاز صن داونز فى مباراة واحدة ولكنها كانت الهزيمة الأثقل للأهلى وللأندية المصرية فى أفريقيا، عندما خسر الفريق الأحمر أمام بطل جنوب أفريقيا بخماسية نظيفة فى جوهانسبرج النسخة الماضية بدورى الأبطال.

واجه النادى الأهلى فريق مازيمبى الكونغولى 4 مرات سابقة فى دورى أبطال أفريقيا، حقق الفريق الأحمر انتصارين وتعادل فى مباراة وخسر مثلها، وكانت المواجهة الأولى فى عام 2002 فى دور المجموعات، وانتهت المباراة بفوز الأهلى بهدف دون رد سجله أحمد بلال، فيما كانت المواجهة الأخيرة فى 2012 فى دور المجموعات أيضاً، حقق الأهلى الفوز فى مباراة الذهاب بالقاهرة بنتيجة 2-1، سجل للمارد الأحمر وقتها عماد متعب ومحمد ناجى جدو، بينما انتهت مباراة العودة بهزيمة الأهلى بهدفين دون رد.

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يمتلك الأهلى تاريخاً طويلاً من المواجهات مع الأندية التونسية خاصة الترجى، وسبق وأن تواجه الفريقان 16 مرة فى بطولة دورى أبطال أفريقيا، فاز الأهلى خلالها فى ست مباريات (بما فى ذلك ثلاث مرات فى تونس)، وفاز الترجى فى 4 مباريات، فى حين فرض التعادل نفسه فى ست مواجهات.

المواجهة الأخيرة التى جمعت الفريقين كانت فى نهائى أبطال أفريقيا موسم 2018، وفاز الأهلى فى الذهاب 3/1 بمصر قبل أن يخسر فى الإياب بنتيجة 3/0 ويخسر معها لقب البطولة.