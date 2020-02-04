"حكيم ومسؤول".. القيعي يعلق على قرار الأهلي بشأن واقعة الهلال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أشاد عدلي القيعي، مستشار التعاقدات بالأهلي، بقرار مجلس إدارة النادي بعدم التقدم بشكوى للاتحاد الإفريقي لكرة القدم ضد الهلال السوداني بشأن ما حدث في مواجهة الفريقين في دوري أبطال إفريقيا.

ونشر الأهلي بيانًا رسميًا أوضح خلاله الأسباب الثلاثة التي أدت لعدم شكوى الهلال لدى الكاف بعد أحداث الشغب ضد فريقه من جانب الجماهير السودانية في اللقاء الذي انتهى (1-1). طالع التفاصيل

وقال القيعي، في تصريحات عبر برنامجه "ملك وكتابة" بقناة "الأهلي" مساء الإثنين: "بيان الأهلي حكيم ويدل على تحمل المسؤولية، هذه هي الرياضة والقوة الناعمة".

وأضاف: "حققنا هدفنا الاستراتيجي، وفزنا بأكثر مما كنا نتوقعه نتيجة هذه الحكمة والسيطرة على حزنك من بعض الجماهير التي أسائت للنادي، غايو الرياضة أن تنتصر على نفسك قبل الآخرين".

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وأوضح: "الأهلي حافظ على العلاقة الخاصة بينه وبين والهلال، والعامة بينه وبين السودان".

وتابع: "الشكاوى لا تحرك أحداث المباراة، والنتيجة بيد تقرير الحكم".

وأتم مستشار التعاقدات بالأهلي قائلا: "الجميع وقف بجانبنا في السودان، سواء الأمن أو الدبولماسية أو السياسيين أو السفارة أو حتى وسائل الإعلام، فهل سنشكو قلة مارقة تريد الإساءة لكل هذه الجهود؟".

يُذكر أن مباراة الهلال والأهلي في ختام دور المجموعات لدوري الأبطال شهدت حالات شغب واقتحام للملعب ورشقه بالحجارة وزجاجات المياة والأجسام الصلبة لتتوقف المباراة قبل النهاية لأكثر من 10 دقائق.