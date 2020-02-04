الغندور: مندوب الفيفا أكد نجاح تجربة الفار.. وهذا موعد تطبيقها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري، وجود دافع لتكون مصر أول دولة أفريقية تطبق تقنية الـ"VAR"، مؤكدًا أنه سيتم الاعتماد عليها في جميع مباريات الدوري المصري خلال الوقت المناسب.

وظهر يوم الإثنين أول تجربة لاستخدام تقنية "VAR" خلال مواجهة ودية في ستاد القاهرة بين فريقي سيراميكا كليوباترا وبلدية المحلة.

وقال الغندور، في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "نمبر وان" عبر قناة "النهار": "بدأنا التدريب على الفار منذ 25 يوما، لدى الحكام والمسؤولين دافع كبير ويعملون أكثر من 12 ساعة يوميا حتى تكون مصر أول دولة أفريقية تطبق تقنية الفيديو".

Advertisements

وأضاف: "مندوب الفيفا تواجد معنا حتى يتأكد من جاهزية الملعب وقدرة الحكام على تطبيق تقنية الفيديو، وأوضح أن التجربة كانت ناجحة جدًا، وهو مَن سيحدد موعد تطبيق تقنية الفار في مصر".

وأكمل: "أنهينا كافة الموافقات اللازمة لاعتماد تقنية الفار في مصر، لكن لا نريد أي وسيلة ضغط على اتحاد الكرة، لسان حال الجميع الآن هل سيطبق الفار في الدور الثاني للدوري المصري أم لا".

وأتم قائلا: "سيظهر الفار في الدوري خلال الوقت الذي نكون فيه على استعداد لتطبيقه وحين نحصل من الاتحاد الدولي لكرة القدم على القدر الكافي من رخص الحكام، سواء حكم الساحة أو حكم الفار أو حكم الفار المساعد".