اتحاد الكرة: لم يتم إخطارنا بإغلاق استاد القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد وليد العطار، المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، عدم إبلاغه بإغلاق ملعب استاد القاهرة، مشيرًا إلى عدم وجود نية لتأجيل مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري.

وكان علي درويش، رئيس هيئة استاد القاهرة، أكد في تصريحات تلفزيونية لقناة "القاهرة والناس" أنه سيتم إجراء صيانة على أرضية الملعب لمدة 3 أشهر بداية من شهر أبريل المقبل.

وقال العطار، في تصريحات لبرنامج "الماتش" عبر قناة "صدى البلد": "لم يتم إبلاغنا بإغلاق استاد القاهرة للإصلاح أو نقل مباريات الأهلي والزمالك الإفريقية لبرج العرب".

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وأضاف: "سمعت عن الأمر فقط عبر المواقع لكن لم يصلنا أي إخطار رسمي".

وأوضح: "لن نتحدث عن البدائل أو الحلول إذا تم إغلاق استاد القاهرة للصيانة، لكل مقام مقال".

ونفى العطار ما تردد بشأن إمكانية تأجيل مباراة الأهلي والزمالك في الدوري، والتي تأتي بعد أربعة أيام فقط من لقاء الفريقين في السوبر المصري بالإمارات، المقرر له في 20 فبراير.

يذكر أن الأهلي والزمالك تأهلا إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، وستقام مباريات الذهاب لهذا الدور يومي 28 و29 فبراير الجاري، على أن يخوض قطبا الكرة المصرية لقاء العودة خارج مصر يومي 6 و7 مارس.