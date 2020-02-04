ناديه السابق.. أمونيكي يعلق على مواجهة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد إيمانويل أمونيكي، المدير الفني لمصر المقاصة، أن انتمائه لنادي الزمالك لن يؤثر على قيادته للفريق الفيومي في مواجهة الأبيض، الذي تولى تدريبه خلفًا لأحمد حسام ميدو الذي تمت إقالته.

وقال أمونيكي، في تصريحات هاتفية لبرنامج "الماتش" عبر قناة "صدى البلد" الإثنين: "يعلم الجميع أنني زملكاوي والزمالك هو من جعل الجميع يعرفوني، لكني مدرب محترف في عملي".

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وأضاف: "أتمنى للزمالك التوفيق في الفترة المقبلة وأحب لاعبيه، لكني في نفس الوقت أتمنى التوفيق للمقاصة والنجاح في قيادته إلى الأمام".

وقاد المدرب النيجيري فريق مصر المقاصة لأول مرة في مباراة سموحة بالدوري المصري مساء اليوم الإثنين، والتي انتهت بالتعادل (1-1).

يذكر أن صاحب الـ49 عاما مثّل الزمالك في الفترة من 1991 حتى 1994 وتُوج معه بالعديد من الألقاب، قبل أن ينتقل إلى أوروبا من بوابة سبورتنج لشبونة البرتغالي ومنه لبرشلونة الإسباني.