ملف الإثنين..كلوب يدافع عن محمد صلاح.. والأهلي يكشف سبب عدم التوجه بشكوى لـ"كاف"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

شهد اليوم الإثنين الموافق 3 فبراير 2020 العديد من الأحداث الهامة التي نستعرضها في التقرير التالي:

رئيس فيفا: أتمنى أن يدرك كاف قسوتي ضد الفساد

أكد جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أنه لن يسمح بوجود فساد مالي في أيًا من الاتحادات القارية خلال فترة ولايته.

سموحة يجبر المقاصة على التعادل في أول ظهور لأمونيكي

تعادل فريق مصر المقاصة مع مضيفه سموحة بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب استاد الإسكندرية مساء الإثنين، في الأسبوع الـ16 لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

إنبي يمنع المقاولون من ملاحقة الأهلي.. والإنتاج يتعادل مع الاتحاد

فاز إنبي على المقاولون العرب بنتيجة (2-1)، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب بتروسبورت مساء الإثنين، ضمن منافسات الأسبوع الـ16 للدوري المصري الممتاز.

خاص.. موقف كاف من قرار الأهلي في أزمة واقعة الهلال

أوضح مصدر داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أن قرار الأهلي بعدم تقديم شكوى ضد الهلال السوداني، ليس له تأثير على موقفهم من مناقشة أحداث اللقاء الذي جمع الفريقين بدوري أبطال إفريقيا.

محمد صفوت يكسر رقمه العالمي بالتصنيف العالمي للتنس

كسر محمد صفوت، لاعب منتخب مصر للتنس، رقمه العالمي، ليدون انجازا جديدا باسمه بعد الاعلان عن التصنيف العالمى لمحترفى التنس، الذى صدر اليوم الأثنين عن الاتحاد الدولي.

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3 أسباب.. الأهلي يكشف سبب عدم التوجه بشكوى لـ"كاف" بعد أحداث السودان

أصدر مجلس إدارة النادي الأهلي، بيانا رسميًا للكشف عن أسباب عدم تقديم شكوى إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بشأن الأحداث التي صاحبت مواجهة الفريق الأخيرة أمام الهلال السوداني بدوري أبطال أفريقيا.

طرد وركلة جزاء مهدرة.. أسوان يفوز على الإسماعيلي في مباراة مثيرة بالدوري

انتهت مباراة أسوان والإسماعيلي بفوز الأول بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ16 من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

الأهلي يوضح موقف رباعي الفريق من مباراة بيراميدز

كشف خالد محمود طبيب النادي الأهلي، موقف رباعي الفريق رمضان صبحي، وجونيور أجايي، وأحمد فتحي، وياسر إبراهيم من مواجهة بيراميدز المقبلة.

أول تحرك من الهلال السوداني بعد مباراته مع الأهلي

تقدم نادي الهلال السوداني بخطاب رسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، لتوضيح موقفه من أحداث مباراة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا.

فتح الله يعلق على غياب السعيد عن مباراة الأهلي وطموح بيراميدز في الكونفدرالية

أشار محمود فتح الله، المدرب العام لنادي بيراميدز، أن غياب عبد الله السعيد أمام الأهلي سيكون مؤثرا للغاية.

كلوب يدافع عن محمد صلاح

نفى الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي ما أثير حول "أنانية" محمد صلاح مهاجم الفريق خلال مباراة ساوثهامبتون بالدوري الإنجليزي.