الأهلي: لا نفرط في حقوق النادي.. وننزعج من المزايدة على الخطيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

شدد شريف فؤاد المتحدث الرسمي للنادي الأهلي على أن مجلس الإدارة الأحمر لا يفرط في حقوق النادي على الإطلاق، وذلك رداً على انتقادات حول بيان القلعة الحمراء بعدم التقدم بشكوى ضد الهلال السوداني.

وفي تصريحات لقناة "صدى البلد" قال شريف فؤاد :"الأهلي لا يفرط في أي حق من حقوقه، قمنا بتجميع كل الأدلة حول إدانة نادي الهلال وجماهيره لكن رأى مجلس الإدارة أن الشكوى ستضر النادي السوداني أكثر مما ستفيد الأهلي".

وكانت مباراة الهلال والأهلي في الجولة الختامية لمجموعات دوري أبطال إفريقيا والتي انتهت (1-1)، قد شهدت حالات شغب واقتحام للملعب ورشقه بالحجارة وزجاجات المياة والأجسام الصلبة لتتوقف المباراة قبل نهاية لأكثر من 10 دقائق.

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وأضاف متحدث الأهلي الرسمي :"قوبلنا بحفاوة بالغة في السودان، ولم يدخر الجيش السوداني جهداً في حماية النادي الأهلي وبعثته وجماهيره، ولذلك لم نرد التقدم بأي شكوى تضر السودان أو نادي الهلال".

ولفت شريف فؤاد إلى أن مجلس الإدارة والنادي الأهلي ينزعج من المزايدات التي تخرج ضد محمد الخطيب رئيس النادي أو المجلس بسبب القرارات التي يصدرها وخاصة ما يتعلق بقرار عدم شكوى الهلال.

وأتم شريف فؤاد قائلاً:"السودان ليست دولة غريبة، وشعبها ليس غريباً عن الشعب المصري، فنحن شعب وادي النيل الواحد، ويعيش كل منا في دولة منفصلة لكن لا يفرقنا شيء".