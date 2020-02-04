شوقي غريب يكشف شرطًا أساسيًا للتواجد في الأولمبياد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أكد شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، أن مشاركة اللاعبين في مباريات الدوري المصري هي الشرط الأساسي للتواجد في قائمة الفريق بأولمبياد طوكيو 2020.

وأشار غريب في تصريحات عبر قناة نادي الزمالك، إلى أن خروج عدة لاعبين من أنديتهم على سبيل الإعارة للمشاركة في المباريات لأمر يسعده.

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وقال المدير الفني للمنتخب الأولمبي: "لدي شرطًا أساسيًا لاستدعاء أي لاعب للمشاركة في الأولمبياد، وهو المشاركة كأساسي مع فريقه في الدوري".

واختتم: "لذلك أنا سعيد للغاية بخروج عدد من اللاعبين من أنديتهم نحو أندية أخرى للمشاركة في المباريات، مثل عمار حمدي مثلًا".

الجدير بالذكر أن منتخب مصر تأهل للمشاركة في لعبة كرة القدم بأولمبياد طوكيو بعدما توج بطلًا لأمم أفريقيا تحت 23 عام والتي أقيمت في القاهرة.