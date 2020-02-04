رئيس فيفا: أتمنى أن يدرك كاف قسوتي ضد الفساد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:
أكد جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أنه لن يسمح بوجود فساد مالي في أيًا من الاتحادات القارية خلال فترة ولايته.
وأشار انفانتينو في حديثه بمؤتمر الاتحاد الدولي للصحفيين الرياضيين، والذي نقلته عدد من المواقع الأفريقية، إلى أن التحقيقات بشأن الاتهامات الموجهة إلى أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي "كاف" جارية.
وقال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم: "أتمنى أن يكون كاف قد أدرك أنني سأكون قاسيًا للغاية تجاه الفساد".
وأكمل: "ملايين الدولارات التي ننفقها يجب ألا تذهب إلى محظفة أي شخص، نريد أن نستثمر في أفريقيا، ليس لرئيس بل لدولة، على سبيل المثال بناء الملاعب، بدون البنية التحتية وبدون الملاعب كيف يمكنك تطوير كرة القدم؟".
واختتم: "أحمد أحمد رئيس كاف تم تعيينه منذ ثلاث سنوات ويتبقى له عام آخر، التحقيقات في الاتهامات المقدمة ضده جارية ولكن دعونا نرى ما سيحدث مستقبلًا".
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