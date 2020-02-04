حمادة صدقي: بداية سموحة أمام المقاصة سيئة.. ونحتاج فقط للفوز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد حمادة صدقي، المدير الفني لفريق سموحة، أن الأداء خلال شوط المباراة الأول أمام مصر المقاصة لم يكن جيد، مشيرا إلى أن الأمور تحسنت بشكل أفضل خلال الشوط الثاني.

وتعادل فريقا سموحة ومصر المقاصة بهدف لكل فريق مساء اليوم، الإثنين، في إطار مباريات الجولة 16 من الدوري المصري الممتاز.

وقال صدقي في تصريحات تلفزيونية لقناة اون سبورت بعد المباراة:" عايزين فوز و3 نقاط، الفريق يقدم كل شيء وفي النهاية يتعادل ولا يخرج فائزا كما حدث أمام المقاصة".

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وأضاف:" البداية كانت سيئة امام المقاصة، ولم يكن اللاعبين على مستوى الحدث، كان مفترض أن يقدموا أداء أفضل من ذلك".

وأوضح، ان الكرة الجميلة وحدها لا تكفي، فلابد من تحقيق الفوز وحصد النقاط، مؤكدا ان فريقه يقدم اداء جيد خلال المباريات الماضية ويحارب لتحقيق الفوز لكن كل مباراة تستقبل شباكه ويسعى للتعادل بعد ذلك.

واتم تصريحاته:" كان بإمكاننا الفوز بالمباراة فالأداء خلال الشوط الثاني كان يؤدي للفوز لكن لم يحالفهم التوفيق".