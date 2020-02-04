تريزيجيه يزور معرض الكتاب الثلاثاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
أعلن الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه، المحترف في صفوف أستون فيلا الإنجليزي، أنه سيتواجد غدا الثلاثاء في مصر لزيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب 2020.
وكتب تريزيجيه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "هكون موجود بكرة إن شاء الله في معرض الكتاب".
وسيلتقي تريزيجيه بجمهور معرض القاهرة الدولي للكتاب في تمام الساعة 2 ظهرًا بقاعة السينما، وفقا لما أعلنه معرض القاهرة الدولي للكتاب عبر حسابه على فيسبوك.
وكان نجم الأهلي السابق تم اختياره سفيرا لمعرض الكتاب 2020 ضمن مبادرة سفراء المعرض.
يُذكر أن صاحب الـ25 عاما خاض 28 مباراة مع أستون فيلا في جميع المسابقات في موسمه الأول بإنجلترا، ونجح في تسجيل أربعة أهداف وصناعة ثلاثة آخرين.
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