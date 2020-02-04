خالد جلال يكشف حقيقة ترشيحة لقيادة الهلال السوداني

كشف خالد جلال المدير الفني السابق لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك حقيقة ترشيحة لتولية تدريب الهلال السوداني خلال الفترة الماضية قبل تولية حمادة صدقي المدير الفني الحالي لفريق سموحة .

وأكد جلال المدير خلال حواره ببرنامج الماتش، أن عودته للتدريب في الدوري المصري تأخرت كثيرا بعد

تجربته مع فريق الزمالك .

وقال :"أنه تلقى عروضا كثيرة بعد رحيله من الزمالك ولكنه رفضها، بالاضافة إلى انه كان يقترب من تدريب طلائع الجيش وسموحة خلال الفترة الماضية ولكن المفاوضات لم تكتمل دون سبب واضح.

Advertisements

وأضاف أن وكلاء اللاعبين يتحكمون في تعيين المدربين للأندية بحكم علاقتهم برؤوساء الأندية وبالتالي دائرة المدربين تكون مقتصرة على عدد معيين.

وتابع أن هذا لم يغير من طريقته في مفاوضته مع رؤساء الأندية لتدريب أي فريق خلال الفترة المقبلة.

وأختتم المدير الفني للزمالك السابق قائلًا :" ترشيحه لتدريب الهلال السوداني ولكنها توقفت بعد التفاوض مع حمادة صدقي وظهوره في الصورة بقوة".