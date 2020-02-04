بفرمان من عثمان.. غرامات قاسية على لاعبي الإسماعيلي

اصدر المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلى ، والمشرف العام على قطاع الكرة قرارا بتوقيع غرامات مالية على اللاعبين ، بعد الأداء الباهت فى لقائهم أمام أسوان أمس الإثنين والذى أدى لهزيمة الدراوي بنتيجة هدفين مقابل هدف فى المباراة التى اقيمت ضمن منافسات الجولة السادسة عشر بمسابقة الدورى المصري الممتاز.

تأتى تلك الغرامة ، إرساءًا لمبدأ الثواب والعقاب التى ينتهجها مجلس الإدارة بين اللاعبين وبهدف استعادة الروح القتالية وإعادة تنظيم الأمور والأنضباط داخل الفريق وتجنب فقدان مزيد من النقاط خلال مشواره بالمسابقة المحلية.

وشدد رئيس النادى الإسماعيلى على انه يجب على اللاعبين بذل أقصى جهد ممكن من

أجل إعلاء شأن النادى الاسماعيلى مضيفا بانه لا مكان لأى لاعب متخاذل خلال المرحلة المقبلة.

ويحتل الدراويش المركز الثامن بجدول الدوري المصري الممتاز برصيد 21 نقطة جمعهما من 16 مباراة حقق الفوز في سته وتلقى الهزيمة في سبعة وتعادل في ثلاثة.

ومن المقرر أن تعود بعثة الإسماعيلي صباح اليوم الثلاثاء من أسوان ومنح الفرنسي ديديه جوميز المدير الفني للفريق لاعبية راحه سلبية عقب الهزيمة من أسوان.