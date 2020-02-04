مختار مختار: كنا بحاجة لبعض التوفيق لنفوز على الإتحاد

أكد مختار مختار المدير الفني لفريق الإنتاج الحربي، أن مواجهة الإتحاد السكندري في الدوري كانت صعبة للغاية.

وكان الإنتاج الحربي تعادل مع الإتحاد السكندري، بدون أهداف، في اللقاء الذي جمعهما اليوم في الجولة الـ 16 من الدوري الممتاز.

وقال مختار في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة "مباراة اليوم كانت صعبة، فالإتحاد السكندري فريق قوي للغاية ومختلف في الموسم الحالي، ويملك لاعيبن وجهاز فني مميز".

وأوضح "لقد تعرضنا للهزيمة في المباراة الماضية، وهو

ما جعل الأمور أصعب وكان يجب التعامل مع اللاعبين نفسيًا، واتضح تأثير تلك الهزيمة على أدائنا في الشوط الأول أمام الإتحاد".

وتابع "ولكن الشوط الثاني تحسن الأداء بشكل ملحوظ، وقدم اللاعبين اقصى ما لديهم، وكنا بحاجة فقط لبعض التوفيق حتى نتمكن من الفوز وخطف الثلاث نقاط".