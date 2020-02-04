رياضة | خاص .. هشام حنفي يكشف سبب تصفيق صالح سليم له.. وبكائه في أول ظهور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص .. هشام حنفي يكشف سبب تصفيق صالح سليم له.. وبكائه في أول ظهور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سرد هشام حنفي نجم الأهلي الأسبق، موقف لن ينساه مع المايسترو صالح سليم.

وقال حنفي في تصريحات خاصة لـ الخليج 365 الرياضي : أتذكر أول مشاركة لي مع الأهلي أمام أولمبيك البيضاوي المغربي، على ملعب ستاد القاهرة وسط 100 ألف متفرج. Advertisements

وأضاف :" وقتها لعبت أمام أعين صالح سليم لأول مرة، حيث كان جالسا بالمقصورة، وأحرزت هدفين، وبعد الهدف الثاني التقطتني الكاميرا وانا أبكي، ثم تحولت لتظهر صالح سليم في نفس اللحظة وهو يصفق لي من المدرجات".

وتابع:" كان احساس رائع لي، وموقف لن أنساه، أتذكر بعد المباراة أشاد بي وقال لي بأنني سوف أكون مستقبل النادي".

وأتم كلماته:" وصل لي أكثر من عرض للاحتراف ولكن سليم رفضهم تمسكا بي".

Mohamed Marei