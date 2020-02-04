رياضة | محمد شريف: الأهلي رفض رحيلي إلى الخليج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد شريف: الأهلي رفض رحيلي إلى الخليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد محمد شريف، لاعب النادي الأهلي المعار إلى فريق إنبي، أنه تلقي بعض العروض الخليجية خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، إلا أنه مسؤولي الفريق الأحمر رفضوا رحيله.

وقال شريف خلال تصريحاته لبرنامج نمبر وان على قناة النهار:"الأهلي رفض رحيلي وفضل استمراري مع إنبي على أن أعود للقلعة الحمراء في الصيف".

وأضاف إلى أنه لم يتلقي أي اتصالات من قبل المنتخب الوطني رغم تألقه في الفترة الجارية وتصدره قائمة هدافي الدوري بـ9 أهداف ومتفوقًا بفارق 3 أهداف عن عبد الله السعيد نجم بيراميدز.