رياضة | الاتحاد الإفريقي يكشف مفاجأة عن مصير مباراة الأهلي والهلال السوداني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد الإفريقي يكشف مفاجأة عن مصير مباراة الأهلي والهلال السوداني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن مفاجأة كبرى بشأن أحداث مباراة فريق الهلال السوداني مع النادي الأهلي المصري والتي أقيمت على ملعب الجوهرة في الخرطوم.

وأحال الكاف ملف مباراة النادي الاهلي والهلال السوداني إلى لجنة الانضباط من أجل اتخاذ الإجراءات والعقوبات اللازمة في أحداث اللقاء.

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وكانت جماهير نادي الهلال السوداني قد اقتحمت أرضية الملعب في الشوط الثاني اعتراضا على حكم المباراة، وألقت الجماهير بعض الزجاجات والكراسي داخل الملعب.

ونجح النادي الاهلي في تحقيق التعادل مع فريق الهلال السوداني بنتيجة هدف لكل فريق، وتأهل لدور الربع نهائي من دوري أبطال أفريقيا كوصيف لتلك المجموعة.