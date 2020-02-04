رياضة | الضربة الأولى من سيتين.. مدرب برشلونة يقلب الطاولة على ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الضربة الأولى من سيتين.. مدرب برشلونة يقلب الطاولة على ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن مفاجأة مدوية قد تحدث في الفترة القادمة بشأن صفقة يرغب في التعاقد معها ريال مدريد .

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية إن ريال مدريد بالفعل هو الفريق الأقرب حاليا لـضم فابيان رويز نجم نابولي الإيطالي الحالي، وريال بيتيس السابق.

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ووفقا للصحيفة المقربة من برشلونة، فإن كيكي سيتين المدير الفني للبارسا بإمكانه أن يقلب الأحداث لأن اللاعب انفجر تحت قيادته عندما كان لاعبا لريال بيتيس.

ويستعد نادي برشلونة لمواجهة أتليتك بلباو ضمن منافسات دور ربع النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا.