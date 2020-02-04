ميلان ينفي التفاوض مع مدرب الماني

الإثنين 3 فبراير 2020

أكد متحدث باسم نادي ​ميلان​ أن الأخبار التي تتحدث عن مفاوضات مع المدرب الالماني ​رالف رانكيك​ ليس لها أي أساس من الصحة.

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ونفى المدرب أيضاً من جهته الشائعات عن إمكانية توليه قيادة الإدارة الفنية للروسينيري.

وأفادت صحيفة "بيلد" في وقت سابق، أن رانكيك (61 عاما) سيتولى منصب المدير الفني ومدير الكرة في ميلان بالموسم المقبل مضيفة أن المفاوضات بين الجانبين "حققت تقدما كبيرا"، لافتة إلى أنه ينقص فقط التوقيع على العقد.

ودرب رانكيك أندية هانوفر وشالكه وهوفنهايم، كما قاد لايبزيغ حتى الصيف الماضي، وتولى منذ تموز الماضي منصب مدير القسم الرياضي والتطوير في شركة "​ريد بول​".