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شكرا لقرائتكم خبر عن ميلان ينفي التفاوض مع مدرب الماني والان مع التفاصيل
الإثنين 3 فبراير 2020
أكد متحدث باسم نادي ميلان أن الأخبار التي تتحدث عن مفاوضات مع المدرب الالماني رالف رانكيك ليس لها أي أساس من الصحة.
ونفى المدرب أيضاً من جهته الشائعات عن إمكانية توليه قيادة الإدارة الفنية للروسينيري.
وأفادت صحيفة "بيلد" في وقت سابق، أن رانكيك (61 عاما) سيتولى منصب المدير الفني ومدير الكرة في ميلان بالموسم المقبل مضيفة أن المفاوضات بين الجانبين "حققت تقدما كبيرا"، لافتة إلى أنه ينقص فقط التوقيع على العقد.
ودرب رانكيك أندية هانوفر وشالكه وهوفنهايم، كما قاد لايبزيغ حتى الصيف الماضي، وتولى منذ تموز الماضي منصب مدير القسم الرياضي والتطوير في شركة "ريد بول".
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