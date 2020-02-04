اوين: ليفربول سيفوز على شروزبري

الإثنين 3 فبراير 2020

أكد اللاعب الاسطوري ​مايكل أوين​ ان ​ليفربول​ سيفوز على ​شروزبري​، في إعادة دور الـ 32 من عمر بطولة ​كأس الاتحاد الإنكليزي​.



ونشرت صحيفة ميرور البريطانية تصريحات اوين التي اتت كالاتي: "كلوب ونجوم ليفربول يقضون العطلة الشتوية، وسيتولى نيل كريتشلي، مدرب الفريق تحت 23 عامًا، مهمة قيادة الفريق في مواجهة شروزبري، الذي نجح في التعادل في المباراة الأولى، قبل مواجهة الإعادة".

وأضاف: "هناك حالة من الهالة حول أنفيلد في هذا الوقت، وأعتقد أن الريدز سوف يفوز في مباراة مسلية أمام شروزبري، الذي خسر مباراتين منذ التعادل مع متصدر البريميرليغ، ولم يسجل أي هدف في هاتين المباراتين".