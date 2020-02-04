الإثنين 3 فبراير 2020

ريكيتس يحذّر ليفربول: مباراة الغد فرصة ليتذكرها جميع المشاركين طوال حياتهم



حذّر مدرب ​شروسبيري​، ​سام ريكيتس​، ​ليفربول​ قبل مباراة الإعادة بينهما غدًا على ملعب الانفيلد في دور الـ 32 ل​كأس الاتحاد الإنكليزي​.

وتعادل الفريقان 2-2 على أرض شروسبيري.

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وصرح ريكيتس للموقع الرسمي للنادي: " تعاملنا مع المباريات الأولى من تلك البطولة على محمل الجد، ستكون مباراة الغد فرصة ليتذكرها جميع المشاركين طوال حياتهم، خضنا بعض المباريات الصعبة من أجل الوصول إلى ما نحن عليه الآن، نريد أن نستمتع بهذه اللحظة عن طريق القيام بالأشياء الصحيحة".

ولن يشارك الفريق الأول لليفربول في تلك المباراة كما سيغيب المدرب يورغن كلوب، بسبب إصراره على احترام العطلة الشتوية.

وتابع ريكيتس: "عندما تلعب أمام ليفربول لا يهم من يلعب، لا يمكنك اللعب مع الفريق الأول لليفربول إلا إذا كنت لاعبًا جيدًا، هذه فرصة للاعبي فريقي للعب ضد ليفربول وفرصة للجماهير لمشاهدة ليفربول في الأنفيلد".

وختم المدرب: "كأس الاتحاد الإنكليزي مهم للغاية، كان دعم الجماهير لنا هذا العام رائعًا وسنحتاجهم".